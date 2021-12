Tegenvaller bij verbouw hoofdstation, mislukte poging aanleg spoordek

nieuws

Foto Andor Heij. Hoofdstation Bouwput nov 2021

De verbouw van het hoofdstation heeft een nieuwe vertraging opgelopen. Het is namelijk niet gelukt, ondanks dag en nacht werken, om een spoordek aan te leggen waar de sporen 7 en 8 komen te liggen.

Dat houdt in dat het spoordek niet gereed is voor de geplande treinvrije periode in de voorjaarsvakantie van volgend jaar. Dan zouden er sporen verlegd gaan worden.

ProRail is op verzoek van Strukton, die de werkzaamheden verricht, aan het kijken of er op een zo kort mogelijke termijn een nieuwe periode gepland kan worden om de sporen te kunnen verleggen. Of dat lukt is nog niet duidelijk. Het verzoek is onder meer naar de gemeente Groningen gestuurd.

De verbouw van het hoofdstation liep al vertraging op, onder meer vanwege archeologisch onderzoek.