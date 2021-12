Talent in podiumkunst, popmuziek en beeldende kunst krijgt ruim 3,5 ton

nieuws

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de gemeentes Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen stellen ruim 380.000 euro beschikbaar aan initiatieven in de podiumkunst, de popmuziek en de beeldende kunst.

Nieuw is de subsidie voor Natuur en Cultuur. Hiermee wil ‘We the North’ (de gezamenlijke, stedelijke cultuurregio van de bovenstaande overheden) talentvolle kunstenaars, curatoren, producenten en organisatoren de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen. Met de subsidie van 80.000 euro wil Into Nature uitgroeien tot een noordelijk platform met kunstenaars en organisatoren uit Noord-Nederland en daarbij samen gaan werken met musea, kunstopleidingen en centra voor beeldende kunst.

“Als vier steden en drie provincies werken we nu een paar jaar samen om de culturele netwerken tot bloei te laten komen”, aldus Gedeputeerde Mirjam Wulfse. “Nieuw is het netwerk waarbij we kunst en landschap combineren. Landelijk is het ook opgevallen, de kwaliteit wordt beloond met een plaats in de basis infrastructuur. Daar zijn we heel trots op.”