Succesvolle proef met zes eetmomenten per dag in Martini Ziekenhuis

Foto: Martini Ziekenhuis

Twee verpleegafdelingen in het Martini Ziekenhuis hebben in november meegedaan aan een proef, waarbij het ziekenhuis op zes momenten van de dag eten aanbiedt aan patiënten. De proef, die de eetlust van opgenomen patiënten moet bevorderen, bleek succesvol en wordt binnenkort op alle verpleegafdelingen ingevoerd.

Naar de uitbreiding van het aantal eetmomenten zijn de bekende tray’s (waarbij de maaltijd in verschillende vakjes is opgedeeld) verleden tijd. De maaltijden worden nu op een meer aantrekkelijke manier geserveerd, zodat patiënten het voedsel met meer smaak en plezier op gaan eten. De menu’s voor de maaltijden zijn ook aangepast, zodat er meer energie en eiwitten in iedere maaltijd zitten.

Daarnaast konden de patiënten van de twee verpleegafdelingen hun maaltijd nu ook aan een tafel nuttigen. Daardoor kon er ook gegeten worden met bezoek. De gezelligheid moet de eetlust van de patiënt ten goede komen.

Voor de definitieve invoering van het nieuwe maaltijdconcept gaat het ziekenhuis de komende periode op alle verpleegafdelingen de nodige voorbereidingen en verbouwingen doen. ‘Het is geweldig om te horen hoe positief patiënten zijn. Ze voelen zich echt verrast en verwend door de nieuwe maaltijden”, laat Ruud Peters, projectmanager Patiëntenvoeding, weten op de website van het ziekenhuis. “Ook de uitbreiding van het aantal eetmomenten van drie naar zes keer dag is een succes: patiënten geven aan dat zij hierdoor minder moeite hebben met eten. We verwachten dit voorjaar het nieuwe concept op alle verpleegafdelingen te gaan invoeren. Daar kijken we naar uit.”