Studentenvereniging Albertus opent het 25e lustrumjaar vol activiteiten

Foto: Google Streetview

Studentenvereniging RKSV Albertus Magnus viert vanaf 21 december haar 125-jarig bestaan. Albertus begon in 1896 met acht leden en groeide uit tot de op één na grootste studentenvereniging van het land, met bijna 2500 leden.

Het komende jaar staat in het teken van het 25e lustrum, met allerlei activiteiten waarbij persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijk belang en vriendschap centraal staan. Het lustrumjaar wordt volgende week afgetrapt met de bekendmaking van het thema. Voor alle leden zijn er ludieke activiteiten waar ze vanuit huis aan mee kunnen doen.

In juni volgend jaar is er een Stadjersweek voor de inwoners van Groningen. Ook wordt geld opgehaald voor een goed doel. Verder staan een symposium en een musical in de planning, opgevoerd door Albertus leden. Tenslotte zijn er in de zomer nog elf lustrumdagen met een divers programma en bekende artiesten, voor naar schatting duizenden bezoekers.