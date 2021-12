‘Niet alle studenten vieren mee in feestje van Rutte IV’

nieuws

Foto Andor Heij Protest tegen leenstelsel en voor behoud basisbeurs

Hoewel het kabinet Rutte IV van plan is om een studiebeurs in te voeren voor elke student, het bindend studieadvies af te schaffen en extra te investeren in het hoger onderwijs, geeft het Interstedelijke Sutdentenoverleg (ISO) het coalitieakkoord slechts een ‘studententien’. Dat is in student-jargon dus een mager zesje.

Volgens ISO-voorzitter Lisanne de Roos hebben de formerende partijen de afgelopen maanden laten zien echte ‘langstudeerders’ te zijn, maar is het wachten wel beloond. De organisatie krijgt waar ze de afgelopen jaren hard voor heeft gestreden, want het leenstelsel gaat definitief weg in studiejaar 2023/2024. “Vorige week deden we al een vreugdesprongetje, maar de ontlading is pas echt groot nu het zwart-op-wit staat.”

Maar reden voor een feestje is er echter niet voor de 41 studentenorganisaties binnen het overleg, zo stelt De Roos: “Voor de leenstelsel-generatie én studenten die ouders hebben met middeninkomens is het regeerakkoord bitterzoet. De compensatie voor de leenstelsel-generatie is immers ontoereikend en de aanvullende beurs wordt niet verbreed. Helaas kunnen daarom niet alle studenten meevieren in het feestje van Rutte IV.”