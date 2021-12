Studentenorganisatie blij met ‘uitgelekt nieuws’ over afschaffen leenstelsel

nieuws

Foto Andor Heij Protest tegen leenstelsel en voor behoud basisbeurs

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met het uitgelekte nieuws dat het nieuwe kabinet van plan is het leenstelsel af te schaffen.

De studentenorganisatie knokt al jaren om de basisbeurs terug te krijgen. “We wachten al maanden op het definitieve besluit”, aldus ISO voorzitter Lisanne de Roos. “Ook nu is nog niks zeker, maar we zijn weer een stukje zekerder van het feit dat er een einde gaat komen aan het vervelende leenstelsel. Hopelijk kunnen we begin volgende week definitief de champagne poppen”.

Volgens het ISO is er nog geen besluit genomen over een compensatie voor studenten die het de afgelopen jaren zonder de basisbeurs moesten doen en daardoor hoge schulden hebben. “Uit de berichtgeving blijkt dat het precieze besluit over de compensatieregeling onzeker is, omdat het als prijzig wordt bestempeld”, aldus De Roos. “Toch hoop ik enorm dat het nieuwe kabinet verder kijkt dan alleen dat prijskaartje. Het zou heel onwenselijk zijn om de leenstelselgeneratie achter te stellen op de generatie voor en na hen. Compenseren is investeren en dus zeker geen verspild geld”.