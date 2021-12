Selwerd I gaat ook na verbouwing alleen internationale studenten huisvesten

nieuws

Foto Andor Heij. Studentenflat Cornus, voorheen Selwerd I.

Volgens Lefier is de verbouwing van de studentenflat aan de Kornoeljestraat in Selwerd (voorheen bekend als Selwerd I, maar na de verbouwing officieel ‘Cornus’ genaamd) bijna klaar. De woningcorporatie gaat de flat opnieuw onderverhuren aan SSH, die alle kamers gaat verhuren aan internationale studenten.

Na de Dragant (Selwerd III) en de Acero (Selwerd II) is de Cornus de laatste flat die is gemoderniseerd en ook deze verbouwing is zo goed als klaar. Vanaf 1 februari 2022 nemen de nieuwe bewoners, allen internationale studenten, hun intrek in de spiksplinternieuwe kamers. “We zien dit als een hele mooie stap in het verbeteren van zowel de kwaliteit als betaalbaarheid van huisvesting voor internationale studenten in Groningen.” zegt Jolien Stokroos, teammanager bij de SSH. “En we hopen dat de nieuwe bewoners zich hier snel thuis voelen.”

SSH huurde de Cornus voor de renovatie al langere tijd. “We zijn heel blij dat de samenwerking opnieuw wordt voortgezet in deze flat”, vervolgt Stokroos. “Door de verbouwing kon de flat een jaar lang niet worden verhuurd. En dat terwijl er nog steeds veel vraag is naar woonruimte voor studenten. Gelukkig komen de 321 kamers binnenkort weer beschikbaar, helemaal gemoderniseerd.”