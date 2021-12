Stroomuitval in Groningen

nieuws

foto Wouter Holsappel

De gemeente Groningen heeft in een aantal wijken te maken gehad met een stroomstoring in de namiddag

Zo was er bijvoorbeeld een ooggetuige die vertelde dat de lampen op straat uitgingen in de Oude Boteringestraat en na een minuut weer aangingen. Ook het UMCG had te maken met stroomuitval.

RTV Noord meldt dat de oorzaak een mislukte schakeling op het transformatiestation Robbenplaat in de Eemshaven was. Vanuit de hele provincie kwamen meldingen en dat terwijl de stroom er maar een halve seconde afging.