‘Stroeve gesprekken’ tussen Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraars over 2022

nieuws

Het Martini Ziekenhuis is druk bezig met het voeren van ‘stroeve gesprekken’ met een groot aantal grote zorgverzekeraars over de contracten van komend jaar. Volgens het ziekenhuisbestuur willen meerdere zorgverzekeraars dat het ziekenhuis volgend jaar minder zorg verleent en dat doet voor minder geld. Dat is volgens het ziekenhuis echter ‘ondenkbaar’.

“Sommige zorgverzekeraars lijken te denken dat we zomaar terug kunnen naar de situatie van voor corona, terwijl de gevolgen van de crisis aan de orde van de dag zijn”, vertelt bestuurslid Tamara Kroll over de onderhandelingen. “Als we met dit soort voorstellen akkoord zouden gaan, kunnen we deze belofte aan onze patiënten met geen mogelijkheid waar maken.”

Volgens het ziekenhuisbestuur verlopen de gesprekken met een’ aantal zorgverzekeraars’ erg stroef. Uit de cijfers die het ziekenhuis maandagmiddag publiceerde, blijkt dat er met slechts één van de 44 zorgverzekeraars een contract is voor volgend jaar. Met één andere aanbieder is het ziekenhuis bijna klaar om een contract te tekenen. “Het Martini Ziekenhuis doet zijn uiterste best om voor het einde van dit jaar nieuwe contracten met álle zorgverzekeraars te sluiten”, zo stelt Kroll. Maar of dat gaat lukken, is nog niet te zeggen. “Diverse zorgverzekeraars vragen van ons dat we het komende jaar minder zorg verlenen en ook nog eens tegen lagere tarieven. Dat is ondenkbaar. ”