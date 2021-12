Strijdend FC Groningen met man minder ten onder in Alkmaar

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft haar laatste wedstrijd van 2021 afgesloten met een 1-0 nederlaag op bezoek bij AZ Alkmaar. De bezoekers speelden het grootste gedeelte van de wedstrijd met tien man.

Al na enkele minuten voetbal nam de wedstrijd een akelige wending voor de bezoekers. Neraysho Kasanwirjo werd met rood naar de kant gestuurd wegens een overtreding op AZ-speler Dani de Wit. Even later leek Yukinari Sugawara de thuisploeg vroeg op voorsprong te zetten, maar de VAR stak daar een stokje voor wegens buitenspel. FC Groningen hield knap stand met een man minder en hield de gelijke stand vol tot de rust.

Na de pauze was tegenhouden het devies voor de Groningers. AZ bleef komen, maar wist niet door de Groninger defensie te breken. Na 71 minuten voetbal was het moment dan toch daar. Van afstand bracht Jesper Karlsson zijn ploeg met een heerlijk schot op voorsprong: 1-0. FC Groningen ging in de slotfase voorzichtig op zoek naar de gelijkmaker en was ook niet ongevaarlijk. Dankerlui en Postema hadden de kans om de stand gelijk te trekken, maar slaagden niet. Zo eindigde AZ – FC Groningen in 1-0.

Het was voor de Trots van het Noorden het laatste duel in 2021. De winterstop wacht. Zondag 16 januari vervolgt de FC de competitie in eigen huis tegen PSV. Er wordt dan afgetrapt om 14:30.