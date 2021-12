Strand Larsen helpt FC Groningen door het oog van de naald in Rotterdam

sport

FC Groningen is door het oog van de naald gekropen in de TOTO KNVB-beker en redde zichzelf van een blamage in het bekertoernooi. In Rotterdam wonnen de Groningers na verlenging met 2-4 van Eerstedivisionist Excelsior.

In het eerste kwartier kwamen de bezoekers nog redelijk uit de startblokken, maar het was Excelsior dat op voorsprong kwam. Reuven Niemeijer werd vrijgelaten door Sverko en kon vrij achter doelman Hoekstra koppen. Vlak voor rust zorgde Groningen-speler Cyriel Ngonge voor een hoogtepunt. Na een mooie pirouette bracht de aanvaller de stand weer gelijk.

Tweede bedrijf

Na de theepauze kwam FC Groningen niet beter voor de dag en kreeg Excelsior de betere kansen. Na zeventig minuten resulteerde dit in een nieuwe voorsprong voor de Eerstedivisionist. Na slordig verdedigen en uitglijden van Dammers, kon Julian Baas vrij binnen schieten: 2-1. Vlak voor tijd kreeg FC Groningen een cadeautje. Na een schwalbe van Michael de Leeuw wees scheidsrechter Van Boekel naar de stip. El Hankouri pakte het cadeautje tevreden uit: 2-2.

Verlenging

Ngonge raakte aan het einde van de tweede helft geblesseerd en werd vervangen door Van Kaam. Ook gedurende het eerste kwartier van de verlenging wisten de groen-witten geen potten te breken en hielden beide ploegen elkaar in evenwicht.Veel spelers zakten door de ondergrens en haalden hun niveau niet. Voorzetten bleven niet binnen de lijnen en de vrije man was moeilijk te vinden. Oud Groningen-spits Dallinga kreeg nog de mogelijkheid om de winnende treffer te scoren. In de 111e minuut was Strand Larsen weer goud waard. De aanvaller kon binnen tikken op aangeven van Tomas Suslov. Vier minuten later was het alweer raak voor Strand Larsen. De spits passeerde doelman Van Gassel en schoof de bal binnen: 2-4. FC Groningen is zo door naar de laatste zestien van de TOTO KNVB-beker.

Aanstaande zaterdag speelt FC Groningen een Eredivisiewedstrijd op bezoek bij Heracles Almelo. Er wordt afgetrapt om 20:00.