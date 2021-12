Stichting (on)Gestoord Groningen en ZomerJazzFietsTour winnen Provinciale Vrijwilligersprijs

nieuws

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikte dinsdagavond de Provinciale Vrijwilligersprijs uit aan organisaties in vijf verschillende categorieën. De ZomerJazzFietsTour sleepte de prijs in de categorie Cultuur in de wacht. De prijs in de categorie Zorg ging naar de Stichting (on)Gestoord Groningen.

Gedeputeerde Van Dekken reikte aan alle winnaars een cheque van 3.000 euro uit. Dat deed hij weliswaar digitaal, omdat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk was door de coronapandemie. Wanneer een echte uitreiking weer mogelijk is, gaat Van Dekken de cheques alsnog persoonlijk uitreiken.

“De inzet van vrijwilligers is van grote maatschappelijke waarde voor onze provincie”, aldus Van Dekken. “Ik zie dat ook dit jaar weer terug bij de prachtige en hartverwarmende initiatieven op het gebied van cultuur, jeugd, leefbaarheid, sport en zorg. Het is en blijft een feit: vrijwilligers zijn het sociale cement van de Groninger samenleving!”

Naast de twee stichtingen uit de Stad vielen ook camping Polemonium uit Opende, de Sociale Klussendienst Stip uit Delfzijl en de Boy Nijgh Voetbalschool in de prijzen. De overige finalisten, Bab Ad-daar Groningen, Dorpshuis Baaiemerstee Bierum, Stichting Veur Noppes Stadskanaal, Fietsmaatjes Eemsdelta en Stichting Stuif es in ontvingen als aanmoedigingsprijs een bedrag van 1.000 euro.