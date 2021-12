Statenfracties: ‘Vertraging woningbouw Suikerzijde is gevalletje eigen schuld, dikke bult’

nieuws

De provincie Groningen moet het woningbouwplan voor de Suikerzijde aanpassen op een manier waarop ook de natuur in het gebied behouden kan blijven. Dat stellen de Statenfracties van de SP en de Partij voor de Dieren, als reactie op manier waarop de provincie Groningen een nieuwe ontheffing verleende op de natuurwetgeving voor de nieuwe, Groningse woonwijk.

De Statenfracties stellen dat de vertraging van het woningbouwplan op het Suikerunieterrein makkelijk voorkomen had kunnen worden, als de gemeente en provincie Groningen de natuurwetgeving én de alternatieve plannen van negen natuurorganisaties serieus hadden genomen. “De ontstane vertraging is typisch een geval van eigen schuld, dikke bult”, aldus Statenlid Ankie Voerman (PvdD). “Als de gemeente en provincie de natuurwetgeving én de natuurorganisaties serieus hadden genomen, dan waren er geen juridische procedures aangespannen en was er dus geen vertraging opgetreden.”

Bouwplannen ‘normaal’ aanpassen

Volgens de SP en de PvdD is er maar één oplossing om verdere vertraging te voorkomen, namelijk het woningbouwplan alsnog aanpassen met meer nadruk op natuurbehoud (en sociale woningbouw). Volgens de fracties moet de provincie daarbij meer aandacht hebben voor de alternatieve plannen die de natuurorganisaties hebben uitgewerkt. Volgens de SP en de PvdD staan daarin evenveel nieuwe woningen ingetekend als de gemeente wil, maar dan wel met behoud van de benodigde natuur. “Het Suikerterrein kan juist een aantrekkelijke wijk worden met veel sociale woningbouw vlak bij een mooi natuurgebied”, vult SP-Statenlid Agnes Bakker aan. “Waarbij wonen en échte natuur samenkomen, in plaats van een wijk met alleen maar ‘stedelijk-functioneel’ groen!”

Bouw ligt tijdelijk stil

De gemeente Groningen wil al langere tijd woningen bouwen op de voormalige vloeivelden van het Suikerterrein en inmiddels zijn de eerste voorbereidingen voor de bouw al in gang gezet. Maar acht natuur- en bewonersorganisaties (Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, IVN Afdeling Groningen-Haren, Avifauna Groningen, KNNV Groningen, Natuurmonumenten en De Bomenstichting) vrezen dat de bouw van woningen op het terrein onherstelbare schade zal aanrichten aan de weidevogelpopulatie in de provincie. Zij spanden daarom in maart een bezwaarprocedure aan bij de provincie tegen een ontheffing die de regionale overheid verleende op de Wet natuurbescherming.

Juridische truc

Vorige week maakte de provincie bekend dat zeldzame geoorde fuut bij nader inzien toch geen bescherming behoeft in het gebied. Een doorzichtige juridische truc, zo stellen de fracties en negen natuurorganisaties uit Groningen, die de bouw van woningen op de voormalige vloeivelden op meerdere fronten aanvechten. Net als de natuurorganisaties zijn de SP en de PvdD verbijsterd over deze handelwijze van de provincie. Daarom roepen zij het college van Gedeputeerde Staten met schriftelijke vragen hierover ter verantwoording.