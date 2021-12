Statenfractie CDA: ‘Verdelg de ratten en behoud De Halm’

nieuws

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Als het aan de CDA-fractie in de Groningse Provinciale Staten ligt, gaan de gemeente en de provincie Groningen samen aan de slag om de voormalige strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk te redden van de sloophamer.

De directeur van het centrum voor architectuur en stedenbouw GRAS, Peter Michiel Schaap vroeg de afgelopen week via social media meermaals aandacht voor de bedrijfsgebouwen van de strokartonfabriek. Naar verluidt zouden er vergevorderde sloopplannen zijn voor delen van het gebouw en complex. Ook de raadsfracties van de SP, PvdA, GroenLinks en D66 in Groningen maken zich zorgen over de mogelijke sloop van het gebouw en vroegen de gemeente afgelopen woensdag al of ook zij hier een stokje voor konden steken.

Het gebouw is in slechte staat en een populatie ratten heeft mogelijk zijn intrek genomen in de vervallen strokartonfabriek. Deze ratten zouden voor overlast zorgen in de buurt. De Statenfractie van het CDA stelt daarom voor dat de gemeente en de provincie samen de ratten gaan verdelgen.

Ook wil de fractie dat de provincie Groningen het gebouw aanmerkt als gezichtsbepalend en historisch pand en het daarmee de status van cultureel erfgoed toekent. Als het aan het CDA ligt, krijgt de voormalige fabriek een nieuwe bestemming (woningen/appartementen), zolang er nog geen sloopwerkzaamheden zijn verricht die onomkeerbare schade aan De Halm hebben toegebracht.