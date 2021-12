Stadspartij wil (ondanks kerstvakantie) snel actie voor Ateliers Museumtechnische Werken in Stad

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Het mag volgend jaar april geen einde verhaal zijn voor de Ateliers Museumtechnische Werken in Groningen. Hoewel het kerstvakantie is, wil de Stadspartij dat de gemeente een vorm van zekerheid biedt aan de enige plek in de stad waar kunstenaars terecht kunnen om hun bronzen kunstwerken te laten gieten.

De Stichting Ateliers Museumtechnische Werken (MTW) stopt na 33 jaar, omdat het bedrijf denkt dat een duurzame gezonde bedrijfsvoering niet meer mogelijk is na jaren interen op de reserves. Het bedrijf werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (op het gebied van re-integratie) en werd hard geraakt door de invoering van de Participatiewet. Daardoor kwam er structureel te weinig geld binnen vanuit de gemeente.

“Ateliers Museum Technische Werken moet open blijven”, zo stelt de Stadspartij, naar aanleiding van eerdere berichtgeving door OOG. “Onze fractie heeft meteen vragen gesteld, want ondanks dat het kerstvakantie is willen wij snel actie. Gelukkig is al toegezegd dat de gemeente bezig is met diverse partijen om te kijken of de werkplaats behouden kan worden oftewel een doorstart kan maken.”