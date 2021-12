Stadspartij – 100% voor Groningen: “Ik denk dat het rond de 10 zetels wordt”

De Stadspartij, 100% Groningen en de Sportpartij gaan gezamenlijk de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in als de Stadspartij, met als onder-zin: 100% voor Groningen. Eind november werd de samenwerking al aangekondigd.

Het motto van de verkiezingscampagne wordt: Zet Groningers op 1. “Wij gaan voor de Groningers. Het wordt een hele sportieve, prachtige nieuwe fractie die echt een deuk in een goed en lekker pak boter gaat slaan voor de Groningers,” aldus Hans Singelenberg , de nummer 8 van de kandidatenlijst.

Ook op de lijst, oud-nachtburgemeester Chris Garrit. “De Groninger wordt op heel veel issues niet meer gehoord. En daarom vond ik het zelf zo belangrijk om weer lokaal actief te zijn. Om goed te luisteren naar het verhaal van de Groninger, van de straat, van de wijken, van de dorpen en om daar ook echt iets mee te doen wat hout snijdt. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

De Sportpartij haalde bij de vorige verkiezingen in 2018 niet genoeg stemmen voor een zetel. Anjo Mekel, die op de negende plaats van de lijst komt, is blij met de samenvoeging: “Vorige keer toen we mee deden was het allemaal iets te kort om de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. En door ons hierbij aan te sluiten houden we de Sportpartij een beetje levensvatbaar, anders hadden we niet aan de nieuwe verkiezingen meegedaan.”

De Stadspartij ziet voor zichzelf een rol om meer mensen naar de stembus te krijgen. De vorige verkiezingen was de opkomst 44%, al was dat een herindelingsverkiezing met Haren en Ten Boer, en dan ligt de opkomst altijd wat lager. “De mensen op onze lijst komen uit alle hoeken en gaten van Groningen. Dus we gaan echt met volle macht proberen iedereen naar de stembus te krijgen. Om zo een hele grote partij in die gemeenteraad te worden. Dan kunnen we Groningen echt op één zetten,” vertelt Hans Singelenberg.

Hoeveel zetels de partij verwacht? “Ik denk dat het rond de 10 zetels wordt,” gokt Chris Garrit.