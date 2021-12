Stadspark is paradijs voor korstmossen

nieuws

Foto: Tigerente

‘Het lijkt een simpel stadsparkje maar voor Lukas Verboom is het Stadspark in Groningen een korstsmossenparadijs’, meldt Vroege Vogels. De biologiestudent heeft er veel verschillende en bijzondere soorten gevonden.



Het radioprogramma gaat deze zondag in op de 137 soorten die Lukas tegenkwam in het Groninger Stadspark. ‘Bijvoorbeeld het wimpermos, dat in 1978 voor het laatst in de provincie werd ontdekt. Of het riviersterretje, dat normaal alleen in de buurt van rivieren voorkomt. De leukste naam gaat naar het smalsporig boomglimschoteltje’.

Het radioprogramma noemt als reden voor de soortenrijkdom: ‘De gunstige ligging en het feit dat er in Groningen weinig korstmossenfanatiekelingen wonen zorgt ervoor dat het park ontzettend veel bijzondere soorten huisvest’.

Alleen al van het Heemtuindeel van het Stadspark bracht Lukas op Waarneming.nl vijftig soorten in beeld. Waaronder zeldzame als de kalkspikkel, het bruin olievlekje en het beukenvlekje. In 2018 deed de student ook al een bijzondere ontdekking, toen hij het populierenspijkertje na 150 jaar terugvond in Nederland. Nature Today publiceerde daarover.

Een korstmos is iets heel anders dan ‘gewoon’ mos. Korstmos is een schimmel, die samenleeft met een alg of met een blauwwier. Vroege Vogels is zondag van 7 tot 10 te beluisteren op NPO 1.