Stadsbestuur herkent zich niet in kritiek van Parkcommissie Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Anneloes Struik

Het Stadsbestuur herkent zich niet in de kritiek die de Parkcommissie Noorderplantsoen heeft op de samenwerking met de gemeente. Dat liet wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) woensdag weten tijdens de Politieke Woensdag.

Chakor reageerde daarmee op vragen van de fracties van 100% Groningen en de Stadsparij. “Ons heeft het bericht bereikt dat vier van de zeven leden van de parkcommissie per direct zijn opgestapt omdat er grote onvrede heerst”, introduceert fractievoorzitter Yaneth Menger haar vraag. “Zij voelen zich door de gemeente niet gehoord, dat ze niet gewaardeerd voelen en men vindt dat ze genegeerd worden, terwijl zij zich voor de volle honderd procent inzetten. Wij willen van de wethouder weten wat er aan de hand is en hoe dit verbeterd kan worden.”

Wethouder Chakor: “Veel waardering voor de parkcommissie”

Wethouder Chakor: “Laat ik beginnen door te zeggen dat we als College erg veel waardering hebben voor het werk van de parkcommissie. Hun adviezen betrekken we altijd serieus in ons beleid. De afgelopen jaren heeft dit ook verschillende keren geleid tot verbeteringen. Zo is bijvoorbeeld het Noorderzon Festival na advies aangepast, is er een alcoholverbod gerealiseerd, zijn er op advies een aantal hekwerken geplaatst en is de capaciteit van de prullenbakken fors opgevoerd. Bij de planvorming zijn we vaak ook afhankelijk van andere partijen, waardoor we niet alle adviezen over kunnen nemen. Desalniettemin herkennen wij ons niet in het beeld dat geschetst wordt.”

“Volste vertrouwen”

“Onlangs is er met de parkcommissie een bestuurlijk overleg geweest waarbij de bevoegdheden besproken zijn. De manier waarop het Noorderplantsoen gebruikt wordt vraagt namelijk om een andere aanpak van zowel gemeente als ook voor de parkcommissie. Onze indruk is dat dit overleg goed verlopen is, en dat we na het overleg ook op een goede manier uit elkaar zijn gegaan. Uiteraard hebben wij de berichtgeving in de media ook gelezen, en daarop hebben wij contact gezocht met de voorzitter. Wij hebben begrepen dat het besluit dat er mensen opstappen volledig los staat van de bijeenkomst. Deze mensen hebben in een eerder stadium al aangegeven dat ze willen stoppen. De bedoeling is dat er een nieuwe commissie wordt samengesteld en dat het proces met het maken van nieuwe afspraken voortgezet kan worden. Daar hebben wij het volste vertrouwen in.”

100% Groningen: “Stelselmatig genegeerd”

Menger: “De wethouder zegt dat er niets aan de hand is. Toch zeggen vier van de zeven leden van de parkcommissie er helemaal klaar mee te zijn, terwijl ze al 25 jaar deze functie vervullen. Ze zeggen dat ze stelselmatig genegeerd worden en dat wat ze doen eigenlijk gebeurt voor de kat zijn viool. Dat klinkt alsof het toch mijlenver uit elkaar ligt?”

Wethouder Chakor: “Druk op Noorderplantsoen wordt steeds groter”

Chakor: “Ik weet niet of het mijlenver uit elkaar ligt. Belangrijk is om te kijken hoe we nader tot elkaar kunnen komen, waarbij er in de toekomst nog gesprekken zullen volgen. Wel denken we dat we wat kunnen doen aan de communicatie. Kijk, de druk op het Noorderplantsoen wordt steeds groter. Het is daarom belangrijk om samen het gesprek aan te gaan, en dat er gekeken wordt naar een betere samenwerking. Dat vier mensen hebben aangegeven te stoppen, dat is iets wat wij betreuren.”