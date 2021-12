Stadjer Willem Lanjouw trainer bij Drachtster Boys

sport

Foto Andor Heij: Willem Lanjouw doet een doelpoging tijdens zijn afscheidswedstrijd bij Be Quick 1887.

Stadjer Willem Lanjouw wordt volgend seizoen hoofdtrainer bij de zaterdag eersteklasser Drachtster Boys.

Lanjouw was een bekend gezicht in de top van het amateurvoetbal. De veel scorende spits speelde jarenlang bij Be Quick 1887 op het hoogste amateurniveau. Later was hij ook actief bij SC Genemuiden en HHC Hardenberg.

Hij werd na zijn voetbalcarrière trainer bij Peize en d’ Olde Veste’54 uit Steenwijk. Dit seizoen heeft de 39-jarige Lanjouw geen club, maar hij speelt wel weer bij de zaterdagafdeling van Be Quick 1887, dat in de derde klasse acteert.

Lanjouw tekende voor één jaar bij Drachtster Boys. Hij volgt de eveneens in Groningen wonende Ommar Jager op.