Stadjer (35) aangehouden na vondst hennepkwekerij met ruim 3.500 planten aan Groningerweg

Foto: 112 Groningen

Voor betrokkenheid bij de hennepkwekerij die maandagmiddag werd geruimd aan de Groningerweg (die ruim 3.500 stekjes en moederplanten omvatte) is een 35-jarige man uit Groningen aangehouden. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend.

Agenten kwamen de kwekerij op het spoor na een anonieme tip. In een loods achter een woonhuis in de straat troffen agenten zo’n 3600 stekjes en ruim 150 moederplanten aan. Daarnaast vond de politie nog een hoeveelheid hennepresten en diverse hulpmiddelen om de kwekerij te runnen, waaronder kweeklampen en droognetten.

De politie Noord-Nederland kon vlak daarna een verdachte aanhouden, de eerder genoemde 35-jarige Stadjer. De woning van de man werd doorzocht en de politie vond ook nog eens een-op-een echt gelijkend nepvuurwapen aan.

Het onderzoek naar de kwekerij is nog in volle gang. De politie sluit nieuwe aanhoudingen in deze zaak dan ook niet uit.