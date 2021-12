Stadhuis verandert in grote kleurplaat tijdens ESNS

nieuws

Afbeelding via Kunstpunt Groningen

Tijdens Eurosonic Noorderslag willen Kunstpunt en Mr. Beam van het Stadhuis ‘lichtpuntje’ maken in de donkere dagen. De organisaties roepen Stadjers daarom op om voor 10 januari een kleurplaat van het gebouw in te kleuren en op te sturen, zodat deze op het beeldbepalende pand op de Grote Markt geprojecteerd kan worden.

Wietske van der Graaf en Sander Vermeulen begeleiden de actie, die is opgezet in het kader van ESNS ART: “Ondanks dat Eurosonic Noorderslag (ESNS) dit jaar opnieuw volledig online plaatsvindt, gaan wij met ESNS ART ervoor zorgen dat er toch iets verrassends te zien is in de binnenstad tijdens de festivalperiode.”

De kleurplaat van het Stadhuis is hier te downloaden. Iedereen mag meedoen aan de actie, ongeacht leeftijd of ervaring. Kunstpunt en Mr. Beam hopen wel op creaties met veel felle kleuren, omdat deze het beste werken in de projecties op het gebouw. Kleurplaten die voldoen aan de voorwaarden bij aanlevering (een foto met genoeg licht en zonder schaduwen, of een ingescand exemplaar) kunnen via deze link naar de organisatoren worden gestuurd. Van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 januari zijn projecties van de kleurplaten te zien op de Grote Markt.