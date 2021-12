SP opnieuw in actie voor particuliere huurders die bevingscompensatie mislopen

nieuws

Ook particuliere huurders die meer dan 752 euro per maand betalen voor hun woning, moeten in aanmerking komen voor aardbevingscompensatie voor waardedaling van hun huis. Daarom roept de SP deze groep huurders op om in actie te komen.

De actie is een vervolg op het SP Meldpunt, wat begin september werd opgezet voor alle particuliere huurders in het bevingsgebied. Toen was de 750 euro aan waardedalingscompensatie alleen nog voor mensen die huren van een woningcorporatie. Inmiddels heeft minister Ollongren laten weten dat particuliere huurders die minder dan 752,33 euro per maand betalen, volgend jaar ook 750 euro gaan krijgen.

Maar de SP vindt dat niet genoeg. Het SP-Meldpunt, opgezet door raadslid Jurrie Huisman en Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (beiden SP), wordt daarom voorgezet. De partij wil dat ook de particuliere huurders met een hogere huur niet met lege handen blijven staan. Komende dinsdag organiseert de partij daarom een digitale actiebijeenkomst om met deze groep huurders nieuwe actieplannen te maken. “Actievoeren helpt”, zo stelt Jurrie Huisman. “Doordat we de druk hebben opgevoerd komen nu meer huurders in aanmerking voor de regeling. We gaan door om te zorgen dat ook de laatste groep huurders er recht op krijgt.”

Aanmelden kan door te mailen met: hulpdienstgroningen@sp.nl