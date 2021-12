SP met Jimmy Dijk als lijsttrekker “aanvallend” de gemeenteraadsverkiezingen in

nieuws

Foto: Suzan de Grijs

Jimmy Dijk is door de leden van de SP gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Dijk zit al bijna twaalf jaar in de Groningse gemeenteraad, waarvan acht als fractievoorzitter.

Dit jaar stond Dijk nog op de tiende plek voor de landelijke verkiezingen, maar daar haalde de SP negen zetels, waardoor hij net buiten de boot viel.

De SP laat weten met een aanvallend verkiezingsprogramma te komen. Ze willen meer mensen met cruciaal werk in dienst bij de gemeente, meer zeggenschap voor huurders en woningzoekenden, geen marktwerking in de thuiszorg en meer en verdergaand beleid om armoede tegen te gaan. “Op 16 maart kunnen Groningers kiezen tussen liberaal of sociaal. We moeten de strijd aangaan met liberalen die de markt boven mensen plaatsen. Een grote SP maakt Groningen menselijk en sociaal,” aldus Dijk.

“Op onze kieslijst staan actieleiders van huurders, schoonmakers, zorgwerkers en aardbevingsgedupeerden. Wij zijn dé partij die letterlijk naast mensen staat als zij dat nodig hebben. Geen andere partij kan dat beweren. We moeten en mogen mensen vragen ons daarom te steunen,” aldus de lijsttrekker. Huidig raadslid Daan Brandenbarg staat op de tweede plek, afdelingsvoorzitter Hans de Waard staat op plek drie, gevolgd door Floor Mertens en Wim Koks. Lijstduwers zijn onder andere Tweede Kamerlid Sandra Beckerman en oud- Tweede Kamerlid en Gronings raadslid Rosita van Gijlswijk.