Smeulende bult oud papier laat hulpdiensten uitrukken naar Halmstraat in Hoogkerk

Foto: Ruben Huisman (112 Groningen)

De brandweer en de politie spoedden zich woensdagavond naar de Halmstraat in Hoogkerk, na een melding over een brand bij een bedrijf in de straat. Een smeulende bult oud papier bleek de boosdoener.

De smeulende papierbult stond in een loods van het bedrijf. De toegesnelde brandweer heeft de smeulende papierstapel uit elkaar getrokken, om te voorkomen dat er daadwerkelijk vuur zou ontstaan.

Na een korte inzet vetrok de brandweer terug naar de kazerne. Medewerkers van het bedrijf zullen zich verder ontfermen over de oorzaak van de potentiële brandhaard.