Sluiting kinderhartchirurgie UMCG is ‘nieuwe aardbeving voor Noord-Nederland’

De sluiting van de afdeling voor kinderhartchirurgie in het UMCG gaat een ‘hoop nare gevolgen’ hebben voor kinderen en hun gezinnen in Noord-Nederland. Niet alleen voor kinderen met een hartafwijking, maar ook voor andere kinderen die acute, specialistische zorg nodig hebben. Dat stelt professor doctor Rolf Berger, kindercardioloog in het Groningse ziekenhuis.

Volgens Berger sloeg het nieuws rond de beslissing van demissionair minister Hugo de Jonge in als een bom, zowel bij medewerkers als bij patiënten.“Ik denk dat ik wel mag zeggen dat we dit toch wel ervaren hebben als weer een ‘aardbeving’ in Noord-Nederland”, aldus Berger. “Dit heeft niet alleen gevolgen voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen, maar ook voor patiënten met andere problemen.”

De beslissing van De Jonge heeft volgens Berger niet alleen impact op kinderen met een hartafwijking, die door dit besluit straks twee tot driehonderd kilometer verwijderd van hun familie en vrienden in een vreemd ziekenhuis opgenomen moeten worden. Ook ouders van deze kinderen moeten straks ver reizen. Berger: “We kunnen soms al voor de geboorte zien dat een kind een aangeboren hartafwijking gaat hebben. De moeders van deze kinderen moeten in een ziekenhuis bevallen, omdat de kindeen gelijk behandeld moeten worden. Als een moeder zwanger is van een kind met een hartafwijking, zal ze deze afstand ook moeten reizen en zonder kennissen of familie in de buurt moet bevallen.”

Ook andere kinderen de dupe

Afstand is niet het enige argument, aldus Berger: “Het gaat ook om kwaliteit en expertise. Er zijn expertisen die alleen in Groningen zijn, waaronder hoge bloeddruk in de longen bij kinderen. Dat is een hele nare ziekte, met een slechte prognose en een nare behandeling. Dat wordt alleen in Groningen gedaan. Wat moet er gebeuren met deze kinderen, als dit centrum in Groningen moet sluiten? Die moeten dan naar het buitenland.”

Daarnaast vreest Berger dat ook andere, gerelateerde expertise verdwijnt uit het UMCG, als het besluit van De Jonge wordt doorgezet: “Er zijn een hoop nare dingen die kunnen gebeuren. We praten ook over kinderen met andere soorten afwijkingen. Als dit soort expertise hier verdwijnt, dan zijn er ook andere technieken die verdwijnen. Daardoor kunnen andere behandelingen hier niet worden uitgevoerd.”

“Denk aan acute zorg, waarbij een hartlongmachine nodig is”, vult Berger aan. “Ik denk aan drenkelingen, kinderen met ernstige bloedvergiftiging. Daardoor is een deel van de zorg niet meer beschikbaar voor Noord-Nederland.”

Petitie heeft wel degelijk impact: ‘Besluit terugdraaien kan’

Berger is positief over de mogelijkheden om het besluit van De Jonge terug te draaien. De petitie die in het leven is geroepen om de minister van gedachten te doen veranderen, draagt daar volgens de kindercardioloog zeker aan bij: “We zijn onder de indruk van het enorme effect van deze petitie. Dit geeft aan hoe groot de zorgen zijn en hoe groot de betrokkenheid is. Dit gaat niet alleen om dat wij moeten sluiten en dat niet leuk vinden. Nee, er spelen hier echt hele serieuze problemen. Wij voelen ons enorm gesterkt en aangemoedigd om dit besluit ongedaan te maken.”

En dat kan ook, denkt Berger: “Ik denk dat dat kan, want inmiddels hebben ook Tweede Kamerleden ingezien dat dit een serieus probleem is, waar echt iets aan gedaan moet worden.”