Slachtoffer (34) raakt lichtgewond bij mishandeling in Korrewegwijk; politie zoekt getuigen en beelden

nieuws

Bij een mishandeling op de Kruising van de Korreweg met de Heijmanslaan is dinsdagochtend een 34-jarige persoon gewond geraakt. De politie deed woensdagmiddag een oproep aan getuigen om zich te melden en eventuele camerabeelden beschikbaar te stellen.

De mishandeling vond dinsdagochtend kort voor het middaguur plaats. Agenten arriveerden kort daarna op de plek van het incident, maar zowel het slachtoffer als de dader waren niet meer aanwezig. Het 34-jarige slachtoffer meldde zich later op een politiebureau, waar duidelijk werd dat deze persoon lichte verwondingen had opgelopen.

Het is niet bekend of de politie al een dader op het oog heeft. Wel wil de dienst graag in contact komen met getuigen van het incident. De politie vraagt specifiek aan mensen die het incident hebben gefilmd om zich te melden. Mensen met camerabeelden of met meer informatie over het incident kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via een persoonlijk bericht via Facebook. Houd daarbij zaaknummer 2021340956 bij de hand.