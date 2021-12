Slaan en stoten tijdens workshop kickboksen door wereldkampioene Sarèl de Jong

Het was slaan en stoten vandaag in het sportcentrum Europapark. Studenten kregen een les kickboksen van wereldkampioene Sarèl de Jong. De work-out werd georganiseerd door project comeback en probeert jongeren te inspireren om sterker terug te komen na een tegenslag, zoals bijvoorbeeld de corona pandemie.

Met Project Comeback geven Nederlandse topsporters het welzijn van jongeren een boost door inspirerende sessies. Sporters bewijzen dag in dag uit dat ze sterker kunnen terugkomen na tegenslag en hebben vaak een lange weg afgelegd om te komen waar ze nu zijn. Sporters komen als geen ander momenten tegen dat ze het niet meer zien zitten of dat ze somber zijn. Deze week gaan diverse topsporters in gesprek met studenten die de coronaperiode als een zware last ervaren.

Sommige studenten konden nog wel sporten, wat ze dan ook heel belangrijk vonden. “Als ik stress had over school was sporten wel mijn uitlaatklep”, aldus student Daan. Pim is het met hem eens, “je vergeet even alles, dat is vooral fijn als je druk bent met school”, aldus de student.

Topsporter Sarèl de Jong gaf een workshop kickboksen aan de groep studenten. Daarnaast vertelt ze de jongeren over haar blessure en hoe ze hier mee om is gegaan. Ze hoopt de jongeren te motiveren. “Ik zou ze willen meegeven, dat als het even niet loopt, probeer dan energie te halen uit andere dingen en andere doelen te stellen”.