SKSG zet zich weer in voor Voedselbank Groningen

Foto: Sebastiaan Scheffer

De eerste weken van december zetten 21 locaties van SKSG zich weer in voor Voedselbank Groningen. Tot en met 17 december kunnen ouders en verzorgers houdbare en verse voedingsproducten inleveren.

Ze kunnen dat doen op de locatie waar hun kind opvang krijgt. Dit is het tweede jaar dat SKSG zich collectief inzet voor dit goede doel. Vorig jaar haalden de diverse locaties van SKSG in totaal voor ruim 7.500 euro aan houdbare en verse voedingsproducten en verzorgingsartikelen op. Die vonden allemaal hun weg naar de Voedselbank.

“We zijn blij dat er weer zoveel locaties zich aangemeld hebben om hun steentje bij te dragen aan deze actie,” zegt SKSG-manager Elte Hofman. “SKSG droomt van gelijke kansen voor álle kinderen, want ieder kind telt mee. Daarom helpen wij ook dit jaar weer de Voedselbank Groningen”.

De Voedselbank Stad Groningen werkt samen met acht voedselbanken in de provincies Groningen en Drenthe. De Voedselbank zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.