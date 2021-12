Sikkom journalist Willem Groeneveld beleefde vermoeiende en intensieve dag

nieuws

Willem Groeneveld. Foto: Wouter Holsappel

Sikkom-journalist Willem Groeneveld beleefde donderdag een vermoeiende en intensieve dag met veel aandacht van de pers. Dat zei hij in het radioprogramma ‘Gaan met Haan’ op OOG Radio.

De twee mannen die in de nacht van 18 op 19 augustus met een molotovcocktail cocktail probeerden zijn huis in brand te steken stonden terecht in een pro forma zitting. Groeneveld was uiteraard ook aanwezig.

“Het was een drukke dag en ik moest veel media te woord staan. Ik moest geconcentreerd zijn, omdat ik niet het achterste van mijn tong kon laten zien. Ik weet meer dan er in de openbaarheid bekend is. Ik mag de rechtsgang niet forceren en moet heel scherp zijn op wat ik zeg. En zo’n zitting is ook erg intensief”.

Beide verdachten van 33 en 31 jaar oud zijn complotdenkers en omdat Groeneveld zeer kritisch is op deze groep werd hij het slachtoffer van de aanslag. De mannen worden verdacht van poging tot moord op Groeneveld en zijn vriendin en blijven voorlopig in de cel.

“Op zo’n pro forma zitting wordt bekeken in hoeverre de zaak gereed is om inhoudelijk behandeld te worden”, legt Groeneveld uit. “Er kwamen nog een paar aanvullende eisen. De advocaten van de verdachten wilden nog getuigen horen en dat is gehonoreerd. Er komt ook een onderzoek naar de psychische gesteldheid van één van de verdachten en er werd gevraagd de verdachten los te laten gaande het onderzoek. Daar is de rechter niet mee akkoord gegaan”.

Groeneveld was daarna aardig aan het einde van zijn Latijn: “Het duurde twee uur en een kwartier en na afloop heb ik de pers weer te woord gestaan. Daarna ben ik naar huis gegaan en toen dacht ik: Ik ben zo moe”.