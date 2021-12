Politie zoekt getuigen van knokpartij tijdens voetbalwedstrijd Sc Stadspark

nieuws

Foto: Andor Heij. SC Stadspark en Gasunie

Op zaterdag 4 december jongstleden kregen spelers en begeleiders van Sc Stadspark JO -19-1 uit Groningen en LTC JO 19-2 uit Assen het met elkaar aan de stok tijdens een voetbalwedstrijd. De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

De wedstrijd vond tussen 12:30 uur en 14:15 uur plaats op het voetbalveld van Sc Stadspark aan de Concourslaan. Tijdens deze wedstrijd kregen spelers en begeleiders van beide teams ruzie, met ‘openlijke geweldpleging’ tot gevolg.

De politie is nu op zoek naar omstanders die opnamen hebben gemaakt van het incident. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 en vragen naar een medewerker van het Scrum Team van de politie of een agent van de Basiseenheid Groningen-Zuid. Houdt daarbij zaaknummer 2021341141 bij de hand.