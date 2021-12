Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Verlengde Hereweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Verlengde Hereweg is woensdag in het begin van de middag een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.15 uur. “Een automobilist wilde een oprit inrijden”, beschrijft Wind. “Bij deze manoeuvre werd de scooterrijder over het hoofd gezien en was een aanrijding het gevolg.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De scooterrijder is onderzocht door ambulancepersoneel. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.