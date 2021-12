“Schurft heerst onder Groningse studenten”

Het aantal patiënten met schurft is de afgelopen weken toegenomen. Vooral de provincies Groningen en Drenthe zijn, volgens onderzoeksinstituut Nivel, koplopers in deze toename.

Volgens de Nivel ging het in 2020 om 260 gevallen per 100.00 inwoners, terwijl dit er in 2014 nog 100 waren. Een verklaring voor deze plotse stijging is nog niet gevonden. “Eigenlijk is schurft ook een ‘gezelligheids-parasiet'” vertelt huisarts Maarten Goedhart. Naar zijn mening is het onder Groningse studenten veel voorkomend, vanwege het delen van huis en kleding. Vooral omdat schurft al na 15 minuten contact met een besmet persoon overgedragen kan worden, blijft de parasiet heersen onder de studenten.

Schurft is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door schurftmijt. Deze mijt graaft gangetjes onder de eerste huidlaag wat een vervelende jeuk kan veroorzaken. De schurftmijt is niet gevaarlijk, maar is vooral erg vervelend. Het is goed te behandelen met zalf of medicijnen voorgeschreven door de huisarts.