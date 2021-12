Schuiling: “Vier oud en nieuw thuis”

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling roept de inwoners van Groningen op om de jaarwisseling zoveel mogelijk thuis te vieren. Dat is nodig om oud en nieuw ook dit coronajaar veilig te laten verlopen.

Evenementen en activiteiten waarbij mensen samenkomen, zoals het aftelmoment op de Vismarkt, de vuurwerkshow in Ten Boer en georganiseerde feesten zijn niet toegestaan. “Dit jaar kunnen we oud en nieuw helaas weer niet vieren zoals we gewend zijn,” zegt burgemeester Koen Schuiling. “Vier oud en nieuw in de huiselijke kring. Maak het thuis gezellig, wens uw buren gelukkig nieuwjaar over de haag en beperk het vuurwerk tot bijvoorbeeld sterretjes.”

De gemeente werkt in de aanloop naar oud en nieuw samen met onder meer politie, brandweer, het openbaar ministerie, Bureau HALT en WIJ Groningen. Zij hebben de risico’s in de verschillende wijken en dorpen in kaart gebracht. Ook hebben ze samengewerkt op gebied van preventie, voorlichting en de handhaving op straat.

De verkoop en het afsteken van vuurwerk is verboden, op sterretjes, knalerwten en trektouwtjes na. Carbidschieten is verboden binnen de bebouwde kom. Het mag alleen buiten de bebouwde kom, onder strenge voorwaarden, tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur.