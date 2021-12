Scholieren uit Thesinge moeten langer naar Ten Boer; NCG legt versterking basisschool tijdelijk stil

nieuws

Het gebouw van CBS De Til in Thesinge - Foto via Google Maps - Streetview

Scholieren uit Thesinge zullen langer moeten wachten, voordat ze weer in hun eigen dorp naar CBS De Til toe kunnen. De Nationaal Coördinator Groningen legde de versterkingsprocedure voor de school tijdelijk stil, omdat de instantie er niet uitkwam met de geselecteerde aannemer.

Volgens wethouders Carine Bloemhoff en Roeland van der Schaaf moeten de schoolkinderen en hun leerkrachten zeker nog tot de tweede helft van volgend jaar wachten op de oplevering van het versterkte schoolgebouw. “Een onderbouwde planning kan pas gegeven worden als er afspraken liggen met een nieuwe aannemer”, schrijven de twee gemeentebestuurders aan de gemeenteraad. “De NCG werkt er hard aan om dit op zo kort mogelijke termijn te realiseren.”

De school is sinds de afgelopen zomervakantie al niet meer in gebruik vanwege de aanstaande versterking. De kinderen krijgen onderwijs in het voormalige schoolgebouw van De Huifkar in Ten Boer en worden dagelijks met busjes gebracht en gehaald. De gemeente Groningen zegt zowel de huisvesting in De Huifkar als het vervoer te blijven garanderen.

Hoewel de NCG verantwoordelijk is voor het versterkingsproces, stellen Van Der Schaaf en Bloemhoff dat ze er consequent op aan zullen blijven dringen om zo snel mogelijk weer snelheid krijgen in het versterkingsproces van de school.