Run op oliebollen komt langzaam op gang

Foto Andor Heij. Oliebollen

Het was vrijdagochtend redelijk druk bij de oliebollenkramen in Groningen. Maar bij de kramen bij de winkelcentra in Selwerd en Paddepoel waren nog geen hele lange rijen met oliebollenliefhebbers.

In Paddepoel (foto) is daar wel rekening mee gehouden, want er waren hekken bij de kraam geplaatst. Mogelijk wordt het later op de dag wel heel druk.

Bij de supermarkten was er ook meer aanloop dan een gewone vrijdagochtend. Veel mensen deden de laatste inkomen om er een geslaagd oud en nieuw van te maken.