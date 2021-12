RUG telt steeds meer vrouwelijke hoogleraren

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Een kwart van de hoogleraren aan Nederlandse universiteiten is een vrouw. Dat meldt de Universiteitskrant. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) spreekt van een mijlpaal.

De RUG wil in 2025 minimaal 33 procent vrouwelijke hoogleraren hebben, maar zit nu nog onder de 30 procent. Wel laat de RUG, op de Erasmus Universiteit Rotterdam na, de grootste stijging zien, met 3,2 procent. Vier universiteiten hebben inmiddels de grens van 30 procent vrouwelijke hoogleraren bereikt

Het gaat volgens de LNVH de goede kant op, maar er is nog veel winst te behalen, constateert ze. Want hoe hoger op de academische carrièreladder, hoe minder vrouwen. Van de mensen die afstuderen aan de Nederlandse universiteiten is 53,5 procent vrouw. Bij promovendi is dat 44,4 procent en bij universitair docenten 43,5 procent. Daarna daalt het percentage flink, naar 25,7 procent vrouwelijke hoogleraren.