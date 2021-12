Roeicoach Gyas beticht van verbaal geweld; roeibond stelt geen onderzoek in

nieuws

Volgens NLRoei heeft Rogier Blink, oud-olympiër en coach bij roeivereniging Gyas in Groningen, zich meermaals ‘bezoldigd aan ongewenste omgangsvormen’. Dat liet het roeiblog dinsdagmiddag weten, naar aanleiding van gesprekken met vijf onafhankelijke bronnen, afkomstig uit de omgeving van Gyas en leden van de Nederlandse bondsequipe.

Volgens de vijf bronnen kreeg een bestuurslid van de Groningse roeivereniging deze zomer ‘de volle laag’, toen de coach het niet met dit bestuurslid eens was. De coach zou, na dit incident, enige tijd zijn geschorst. Maar inmiddels is de trainer weer gewoon werkzaam bij de vereniging.

Eerder over de schreef

De bronnen stellen echter dat het niet het enige incident is geweest, waarbij de coach over de schreef ging. Tien (oud)Gyanen en (voormalige) bondsequipeleden spreken over andere gevallen van ‘verbale agressie en intimidatie’. Drie jaar geleden raakte de trainer ook al in opspraak. Toen ging de coach een mede-trainer van Gyas fysiek te lijf, onder de ogen van meerdere pupillen. De eerder genoemde bronnen stellen echter dat ook dit gedrag een voortzetting kende, sinds dit incident.

Geen onderzoek

Zowel de coach als het bestuur van Gyas gaven, zowel aan NL Roei als aan Stadsblog Sikkom, aan niet te willen reageren op de aantijgingen. Technisch bondsdirecteur Hessel Evertse wil dat wel en noemt de Blink een ‘enthousiaste persoonlijkheid met veel passie, soms wellicht iets te veel. De technisch directeur ziet echter geen reden om een antecedentenonderzoek te doen.

Angst voor represailles

De roeibond nam Bink in maart van dit jaar nog in dienst, als bondscoach voor roeiers en roeisters onder 23 jaar.Blink was tot dat moment ook voorzitter van de atletencommissie van de KNRB, het instituut waar dergelijke misstanden binnen de bondsequipe juist gemeld kunnen worden. Maar de leden doen dat niet, zo stellen ook de anonieme bronnen van NL Roei, uit vrees voor represailles.

Meer informatie

Het volledige artikel is te vinden op de website van NL Roei.