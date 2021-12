Rode Kruis Groningen dringend op zoek naar vrijwilligers

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het Rode Kruis is in Groningen dringend op zoek naar vrijwilligers. De hulporganisatie zoekt vooral mensen die kunnen helpen rondom de coronacrisis en vluchtelingen.

Het Rode Kruis krijgt steeds meer verzoeken om te helpen en is vooral op zoek naar gastheren en vrouwen die na een korte training van een paar uur aan de slag kunnen.

“De behoefte aan noodhulp door corona blijft bijna twee jaar na de start van de crisis onverminderd groot”, aldus het Rode Kruis. “We zitten opnieuw in lockdown en ziekenhuizen en verzorgingshuizen zijn overbelast. Ook is er een toenemend aantal asielzoekers dat moet worden opgevangen in Nederland”.

In Groningen is het Rode Kruis onder andere op zoek naar mensen die willen helpen in de vluchtelingenopvang in Ter Apel en bij de opvang voor thuislozen het Open Hof in Groningen.

Aanmelden kan hier.