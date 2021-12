Ring-Zuid nacht dicht bij Meeuwerderbaan om gaten en kuilen in asfalt op te vullen

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

In de nacht van dinsdag op woensdag is de zuidelijke ringweg afgesloten tussen het knooppunt Euvelgunne tot aan de afrit Helpman. Aannemerscombinatie Herepoort gaat dan beschadigd asfalt repareren op de noordelijke rijbaan van de ringweg, ter hoogte van de Meeuwerderbaan.

Het is niet de eerste keer dat dit stukje asfalt voor problemen zorgt. In november moest Herepoort ook al reparaties aan het wegdek uitvoeren op deze plek. De werkzaamheden tijdens deze nacht zullen dan ook bestaan uit het opvullen van gaten en kuilen. Omdat er niet gefreesd hoeft te worden, verwacht de aannemerscombinatie dat de overlast voor omwonenden beperkt blijft.

Ook de oprit naar de ringweg bij Meerstad is deze nacht (van 22.00 uur tot 06.00 uur) afgesloten, omdat het verkeer vanaf de oprit te weinig ruimte heeft om in te voegen op de linker rijstroken. Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.