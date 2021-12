Rijkswaterstaat preventief de weg op met strooiwagens om gladheid te voorkomen

nieuws

Foto via gemeente Groningen

Strooiwagens van Rijkswaterstaat gaan maandagavond in vrijwel heel Nederland (alle provincies, behalve Zeeland) de weg op om gladheid te voorkomen.

Omdat het in de nacht van maandag op dinsdag ‘echt wel koud’ wordt (dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen RTL Nieuws) en mistig kan zijn, is de kans groot dat vocht uit de lucht opvriest. Met name bruggen en viaducten zijn het doel van de strooiwagens, die door wind en het gebruik van staal kouder kunnen worden dan andere weggedeeltes.

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag wordt het koud en mistig. De kans is dus groot dat ook dan de strooiwagens de weg weer opgaan.

💪 | We proberen het ontstaan van #gladheid zoveel mogelijk te voorkomen. Onze strooiwagenchauffeurs zijn daarom nu in meerdere regio’s op pad. Zo zorgen we voor veilige wegen. pic.twitter.com/qWeJvafLjN — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) December 20, 2021