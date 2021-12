Restaurants blijven dicht vanaf vijf uur door verlenging van de avondlockdown

Restaurants in Groningen balen. Door de verlenging van de avondlockdown mogen ze de gehele decembermaand niemand meer ontvangen na 17:00. Dit betekent dat de restaurants de feestdagen anders moeten indelen.

Slechts nieuws, vindt ook de eigenaar van de Branderij en Mr. Smiths loft op het Poeleplein. Zij hebben wat aanpassingen moeten doen. Mr Smiths Loft is nu van 12:00 tot 17:00 open en de Branderij is in de avond open voor afhaal. Voor de eigenaar van de Markies bij het Noorderplantsoen is het ook slecht nieuws, hij heeft nog amper gasten kunnen ontvangen sinds hij de deuren heeft geopend. Hoe dit financieel voor de Markies gaat uitpakken is nog maar de vraag. “Ik weet echt niet hoe dit verder gaat. Ik kan er wel lang of kort over doen, maar we weten het gewoon niet,”aldus Benjamin Kappers van de Markies

Tijdens de feestdagen mogen zij ’s avonds dus niemand ontvangen en dat terwijl december de drukste periode van het jaar is. Om er toch nog wat van te maken moeten de restaurants dus creatief bezig gaan. In heel Groningen organiseren restaurants tijdens kerst, creatieve lunches en afhaaldiners om zo toch iets te kunnen doen tijdens de feestdagen. De leuk acties die de restaurants organiseren, zijn alleen lang niet genoeg om de inkomsten te compenseren. “Normaal gesproken zitten we elke avond vol dus met alleen afhalen of eten tot 17:00 kunnen wij dat echt niet compenseren,”aldus Mark Huizing van de Branderij en Mr. Smiths loft.