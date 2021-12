Repetitie ‘Eindelijk Weer Kerst’ door GOOV Muziektheater

De kerstvoorstelling ‘Eindelijk Weer Kerst’ van GOOV Muziektheater werd door de lockdown van vorig jaar afgelast. De afgelopen maanden is GOOV bezig geweest met repetities, om het stuk dit jaar toch nog op de planken te brengen.

Maar de nieuwe lockdown gooide opnieuw roet in het eten. Zaterdagochtend werd daarom in allerijl een repetitie gehouden en ‘s middags werd de eerste voorstelling gegeven. Dat was meteen de laatste voorstelling, want door de lockdown die zondag inging, ging ook door de rest van de voorstellingen van die dag een streep.

“Hemel en aarde hebben we willen bewegen om de kerstvoorstellingen door te laten gaan en wat hebben we gister staan stralen”, aldus bestuurslid Anna Vellinga. “Helaas is het na één keer gedaan. We zijn super trots op onze club en we kijken uit naar een volgende voorstelling. Wie weet kunnen we in februari of maart alsnog ‘Kerst is laat’ opvoeren.”