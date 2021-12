René Bolle penningmeester landelijke CDA

nieuws

René Bolle

Het Groninger raadslid René Bolle is verkozen tot penningmeester van het landelijke partijbestuur van het CDA.

Bolle werd met ruim 98 procent van de stemmen verkozen tijdens het landelijke partijcongres, dat zaterdag werd gehouden.

Momenteel is René Bolle fractievoorzitter van het CDA in de Groninger gemeenteraad. Hij had eerder al aangegeven dat hij ermee stopt na deze raadsperiode. Bolle is acht jaar fractievoorzitter geweest van het CDA in Groningen.

Ontzettend trots! Met overtuigende cijfers is @renebolle verkozen tot penningmeester van het landelijk @cdavandaag bestuur. pic.twitter.com/YTqVkcHq3A — CDA Groningen (gem) (@CDAGroningen) December 11, 2021