Relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

Foto Andor Heij: Inge Jongman ChristenUnie

Wanneer een huisdier wordt verwaarloosd of zelfs mishandeld is er vaak meer aan de hand. Dat zei wethouder Inge Jongman bij de presentatie van de nieuwe nota Dieren.

De nota gaat over het welzijn van huisdieren, hobbydieren en wilde dieren en in mindere mate over boerderijdieren, daar is namelijk landelijke regelgeving voor. De oude nota over dierenwelzijn stamt uit 2007.

Voor de uitvoering van de dierennoodhulp is voor volgend jaar 300.000 euro gereserveerd. Daar bovenop is €75.000,- gereserveerd voor plaagdierenbestrijding, beleid voor dieren in eigendom van de gemeente en educatie over dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld.