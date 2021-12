Regionale omroepen gaan concerten NNO uitzenden

nieuws

Foto via NNO

De regionale zenders RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslan gaan volgend jaar minstens vijf optredens van het Noord Nederlands Orkest (NNO) uitzenden.

Dat gebeurt via de TV of internet. Het eerste concert dat door alle omroepen wordt gestreamd/uitgezonden is het nieuwjaarsconcert op woensdag 5 januari.

Eind 2020 is de samenwerking tussen het NNO en de regionale omroepen begonnen. Het NNO kon door de coronacrisis niet optreden en daarom werden de concerten via TV of een stream uitgezonden. Dit werd door het publiek erg gewaardeerd en daarom gaan de omroepen en het NNO er mee door.