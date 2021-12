Rechter legt spreekverbod op aan oud-milieuofficier van justitie uit Haren

nieuws

Screencap uit het item van Zembla, waarin Biezenveld zich uitspreek over Bontrup

Gustaaf Biezeveld uit Haren mag geen publieke uitlatingen meer doen rond de storting van granuliet door Bontrup. Dat bepaalde de Groninger rechtbank woensdagochtend. Doet de oud-milieuofficier van justitie dat wel, dan krijgt hij een boete van duizend euro.

Ook moet Biezeveld eerdere uitspraken, die hij begin vorig jaar deed in het tv-programma Zembla, rectificeren via persbureau ANP en via de website van BNNVARA.

Biezeveld deed de betwiste uitspraken in de Zembla-uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’, uitgezonden op 20 januari vorig jaar. Hij betoogde onder meer dat Bontrup jarenlang met een verkeerd productcertificaat heeft gewerkt. In de Tweede Kamer vroeg Biezeveld daarom aan minister Van Veldhoven om de stortingen van granuliet, die plaatsvinden in natuurplas Over de Maas tussen Alphen en Dreumel, per direct te stoppen en aangifte te doen tegen het bedrijf.

Biezeveld is niet alleen bekend als oud-officier van justitie, een beroep waarin hij zich voornamelijk bezig hield met milieudelicten. Hij is ook bekend in de gemeente Groningen en met name in Haren, waar hij zich al jaren verzet tegen de gemeentelijke herindeling.