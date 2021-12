Raadsleden doen weer boodschappen voor de Voedselbank

nieuws

Foto: Johannes Rienks

Diverse raadsleden gaan vrijdag weer boodschappen doen voor de Voedselbank. Zo steunen zij de Grote Decemberactie van de Voedselbank om de voorraden aan te vullen.

Het is een traditie geworden voor Groninger raadsleden om in december gezamenlijk deze boodschappen te doen. Zo willen zij stimuleren dat ook anderen in de stad goederen inzamelen voor de Voedselbank. Die kan dan weer een paar maanden vooruit. In de gemeente Groningen maken zo’n 750 huishoudens die onder de armoede grens leven daar gebruik van.

De hoeveelheid producten die bij de Voedselbank Groningen binnekomen is met twee derde gedaald. Dat komt vooral omdat supermarkten tegenwoordig producten vóór het verstrijken van de houdbaarheidsdatum tegen een veel lagere prijs aanbieden. Er is vooral veel behoefte aan houdbaar voedsel, zeep, tandpasta, shampoo, luiers, maandverband en waspoeder.

Vanwege corona doen de raadsleden de boodschappen niet allemaal tegelijk, maar in tweetallen. Dat gebeurt vrijdag 24 december vanaf 10.00 uur bij de Albert Heijn in de Oude Ebbingestraat.