Raadsfracties willen plannen in mobiliteitsvisie afzonderlijk bespreken

Foto via Stadspartij

Deze week wordt de Mobiliteitsvisie besproken in een meningsvormende sessie in de gemeenteraad. Maar de Stadspartij, 100% Groningen en de Sportpartij willen niet over het plan als geheel beslissen. De fracties stellen daarom nu al niet akkoord te gaan met de visie, omdat zij willen dat de ‘ingrijpende verkeersplannen’ als aparte voorstellen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

“De plannen die aan deze mobiliteitsvisie hangen zijn zó vergaand en zó divers dat het onmogelijk is om voor dit plan te stemmen”, zegt raadslid Hans Moerkerk (100% Groningen). “Zeer concrete en beladen plannen horen ook niet thuis in een visie die zo veel gevolgen heeft’. Natuurlijk moet er een toekomstvisie op de mobiliteit komen, maar met dit plan nu instemmen geeft een heel verkeerd signaal af.”

De drie fracties roepen het college dan ook op om met een nieuwe visie te komen en elk verkeersplan wat hierin staat apart met de gemeenteraad te bespreken. “Doe je huiswerk opnieuw en kom met een echte visie”, vult Moerkerk aan. “Open kaart spelen. Dat is wel zo eerlijk voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers.”