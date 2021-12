Raadsfracties: ‘Poffertjeskraam elke dag afbreken? Stadhuis heeft geen idee waar het over praat’

nieuws

Volgens de raadsfracties van de VVD en de combinatie van de Stadspartij en 100% Groningen heeft het bestuur van de gemeente Groningen een aantal grote steken laten vallen in haar plannen voor de herinrichting van de Grote Markt.

De fracties vrezen onder meer voor het voortbestaan van de bedrijven van vijf ondernemers met verkoopkramen op de markt, waaronder de historische poffertjeskraam. Deze ondernemers zouden hun stellingen iedere dag op- en af moeten breken, omdat ze eigenlijk niet binnen de plannen van het college zouden passen. “Hoe doe je zoiets met bijvoorbeeld de historische poffertjeskraam, een begrip in Groningen en ver daarbuiten?”, zo stelt raadslid Geeske de Vries van de VVD. Ook Amrut Sijbolts van de Stadspartij reageert verbolgen: “Er komen wel bomen die zo’n halve ton in euro’s per stuk kosten. Maar voor deze ondernemers en hun gezinnen is geen goede oplossing en zijn ze zwaar de dupe.”

Er is daarnaast geen bijeenkomst gehouden waar alle marktondernemers goed op de hoogte gebracht zijn, zo stellen de drie raadsfracties. Er zouden alleen individuele gesprekken zijn gevoerd, waardoor de verschillende marktondernemers gemakkelijk tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden.

Maar het zijn niet alleen de marktondernemers waar de fracties nu voor op de bres springen. “Neem bijvoorbeeld het News Café. De eigenaar raakt een groot gedeelte van zijn terras, dat de hele dag zon heeft, kwijt aan de verbouwing. In de plannen voor de Grote Markt staat dat op die plek een waterpartij moet komen. Als alternatief kan hij zijn terras verplaatsen. Wel de hele dag in de schaduw, dat wel. Nou, daar ben je als ondernemer dan mooi klaar mee”, verzucht Hans Moerkerk van 100% Groningen.