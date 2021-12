Raadsfracties op de bres voor behoud voormalige strokartonfabriek in Hoogkerk

nieuws

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk dreigt deels onder de sloophamer te verdwijnen. De raadsfracties van de SP, PvdA, GroenLinks en D66 maken zich zorgen over de mogelijke sloop van het gebouw en willen dat de gemeente hier een stokje voor steek.

De directeur van het centrum voor architectuur en stedenbouw GRAS, Peter Michiel Schaap vroeg afgelopen dagen via social media meermaals aandacht voor de bedrijfsgebouwen van de strokartonfabriek. Naar verluidt zouden er vergevorderde sloopplannen zijn voor delen van het gebouw en complex.

Jimmy Dijk (SP), Rik van Niejenhuis (PvdA), Tom Rustebiel (D66) en indiener (Benni Leemhuis GroenLinks) steunen Schaap in zijn mening dat het complex van historische waarde is voor de gemeente en de toekomst van het dorp. “Het zijn markante, waardevolle gebouwen die de geschiedenis van Hoogkerk tekenen, het zijn beeldbepalende gebouwen en ze zijn ook hele goede centrale punten voor herontwikkeling in de toekomst”, aldus Leemhuis.